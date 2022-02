4









La Champions League è archiviata soltanto per un po'. Il 16 marzo a Torino si giocherà il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal, partendo dal punteggio di 1-1: in attesa di addentrarci nelle pieghe tattiche ed emotive di quel match, ancora distante, si può fare un passo indietro nella storia e capire se e quanto pareggiare fuori casa la partita di andata in uno scontro diretto europeo sia stato un buon affare per la Juventus. Il bilancio, su 18 confronti diretti, è largamente a favore dei bianconeri: in 15 occasioni, dopo aver pareggiato fuori casa all'andata, la Juventus ha poi passato il turno. Ecco il dettaglio, competizione per competizione:



Coppa dei Campioni / Champions League:



Panathinaikos-Juventus 1-1 / 2-1 (1961/62, turno preliminare: qualificata)

Olympiacos-Juventus 0-0 / 2-0 (1967/68, sedicesimi: qualificata)

Ajax-Juventus 1-1 / 1-1 (3-0 d.c.r.) (1977/78, quarti: qualificata)

Standard Liegi-Juventus 1-1 / 2-0 (1982/83, ottavi: qualificata)

Verona-Juventus 0-0 / 2-0 (1985/86, ottavi: qualificata)

Rosenborg-Juventus 1-1 / 2-0 (1996-97, quarti: qualificata)

Man.United-Juventus 1-1 / 2-3 (1998-99), semifinali: eliminata)

Ajax-Juventus 1-1 / 1-2 (2018/19, quarti: eliminata)



Coppa delle Fiere



Stade Française-Juventus 0-0 / 1-0 (1964/65, sedicesimi: qualificata)

Colonia-Juventus 1-1 / 2-0 (1970/71, semifinali: qualificata)



Coppa Uefa



Kongsvinger-Juventus 1-1 / 2-0 (1993/94, sedicesimi: qualificata)

Eintracht F.-Juventus 1-1 / 3-0 (1994/95, quarti: qualificata)



Coppa delle Coppe



Rijeka-Juventus 0-0 / 2-0 (1979/80, quarti: qualificata)

Arsenal-Juventus 1-1 / 0-1 (1979/80, semifinali: eliminata)

PSG-Juventus 2-2 / 0-0 (1983-84, ottavi: qualificata)

Man.United-Juventus 1-1 / 2-1 (1983-84, semifinali: qualificata)



Coppa Europa Centrale



Viktoria Plzen-Juventus 3-3 / 5-1 (1934/35, ottavi: qualificata)

MTK Hungaria Bud-Juventus 3-3 / 6-1 (1937-38, ottavi: qualificata)