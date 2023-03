Tanto desiderato, tanto rincorso e poi finalmente raggiunto, Leandronon sarà il regista delladel prossimo futuro. La sua esclusione dal derby di Torino sembra aver rimarcato, ancora una volta, come l'argentino sia già di fatto uscito dal progetto della squadra bianconera (posto che vi sia mai davvero entrato), al punto che ora il suo ritorno ala fine stagione pare praticamente cosa certa. Ed ecco che dunque alla Continassa si ragiona già sui possibili sostituti, con due profili balzati improvvisamente in pole.Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo è quello di Teun, che piace per le sue doti tecniche in costruzione e la propensione al gol: l', però, lo valuta almeno 50 milioni di euro, una cifra che appare elevata per la nuova politica improntata al risparmio della nuova dirigenza. Più alla portata, in questo senso, il secondo giocatore finito nel mirino, ovvero Mortendel: la sua quotazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe anche lievitare dato che nel frattempo hanno drizzato le antenne le big della Premier.Da non trascurare, comunque, l'ipotesi Nicolò, di rientro a fine stagione dal prestito al, già "promosso" a distanza da Massimiliano. Sembra un miraggio, invece, Sergejche, per quanto non abbia ancora rinnovato con la, è fuori budget con la sua richiesta di almeno 6 milioni di euro di ingaggio: nel suo ruolo, poi, la Juve potrebbe anche aver già trovato una quadra con Paul, Manuele pure Nicolò, in continua crescita e deciso a mantenere un posto da titolare.