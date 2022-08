La Juventus sembra aver incanalato il binario giusto in questa prima parte di gara nell'esordio contro il Sassuolo. Il primo tempo si è infatti concluso con il punteggio di 2-0 per la Vecchia Signora, grazie alle reti realizzate prima da Di Maria e poi da Dusan Vlahovic su calcio di rigore. Nel frattempo la Juve ha scoperto di avere un 'nuovo tifoso' e presto, spera di poterlo impiegare anche in campo. Si tratta dell'oggetto dei desideri, Leandro Paredes, il quale ha condiviso una storia sul suo account Instagram, in cui si immortala sul suo divano di casa intento ad osservare la gara dell'Allianz Stadium.