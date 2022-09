Leandroè un giocatore della Juventus. E' arrivata la decisa accelerata nella serata di martedì, poi il comunicato ufficiale ieri. Arriva in prestito con diritto di riscatto, con una cifra già fissata a 22,6 milioni di euro più 2,2 di oneri accessori e altri 3 di eventuali bonus. E un contratto da 7,5 milioni di euro netti. Per accelerare i tempi, le visite sono state fatte a Parigi, ma anche oggi sarà al JMedical per accertamenti aggiuntivi. Poi si metterà subito a disposizione di Allegri, già per la gara con la Fiorentina, in programma tra due giorni, ma soprattutto per il debutto in Champions contro la sua ex squadra, il Psg.