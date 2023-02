A volte, a osservarlo in azione, viene da stropicciarsi gli occhi e chiedersi se davvero è lo stesso giocatore che soltanto un paio di mesi fa ha vinto un Mondiale. Perchè il nome sulla maglia è indubbiamente uguale, ma qualcosa non torna. Continua il momento negativo di Leandro, che nemmeno contro loha saputo ripagare la fiducia di Massimilianoche lo ha schierato titolare (per poi cambiarlo a fine primo tempo), mostrandosi di nuovo lento, impacciato e confuso, insomma in costante difficoltà nonostante la grande esperienza al cospetto di un'avversaria sicuramente alla portata. E per lui, neanche a dirlo, è arrivata un'altra netta bocciatura, accompagnata dai commenti poco lusinghieri dei tifosi dellache suilo hanno messo nel mirino bersagliandolo di critiche. Con la speranza che possa riscattarsi in fretta.