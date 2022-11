Dopo i risultati maturati nell'ultima parte di stagione dalle parti della Continassa è ritornato l'entusiasmo di un tempo e che potrebbe esplodere definitivamente a gennaio, quando anche Federico Chiesa e Paul Pogba saranno recuperati a pieno regime da Madama. Poi ci saranno vari interrogativi da porsi, perchè rinunciare a questo Rabiot o 'reintegrare' in panchina gente come Fagioli o Miretti, è quasi impensabile al giorno d'oggi. Dunque, se fino ad un paio di mesi fa mancavano uomini a centrocampo, ora questo problema sembra essersi trasformato in eccesso e qualche giocatore rischia di dover fare le valigie.- Chi rischia seriamente ora è Leandro, voluto fortemente da Max Allegri per dare inventiva e geometrie alle manovre di gioco della Vecchia Signora e finito ai margini sia per i vari infortuni, ma anche per la sua scarsa condizione di forma. Se a questo andiamo a sommare la rinascita di Locatelli e l'ascesa dei baby centrocampisti bianconeri, le sue speranze di 'farsi spazio' si riducono al lumicino. Ecco perchè, stando a quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, andando auna cifra vicina ai, utili da reinvestire su altri obiettivi.