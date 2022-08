Il mercato estivo si avvia alla sua conclusione e in casa Juve si punta a raggiungere quello che sarebbe l'ultimo grande colpo di questa sessione. Il nome è sempre quello di Leandro Paredes, in'uscita dal Psg e che potrebbe arrivare a Torino nelle prossime ore. Stando a quanto riportato da Sky Sport in questi istanti infatti, l'argentino potrebbe sbarcare nel capoluogo piemontese nella giornata di domani, con i due club che saranno pronti a firmare i documenti per la cessione nella giornata di lunedi.