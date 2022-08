Come racconta il Corriere dello Sport, se in attacco l'urgenza rimane, a centrocampo è una questione di qualità e non di emergenza numerica. Anzi, facendo la conta è fin troppo affollato questo reparto: sono ancora nove i centrocampisti presenti in rosa, da Pogba a Locatelli e McKennie, da Rabiot ad Arthur e Zakaria, arrivando ai baby Fagioli, Miretti e Rovella.