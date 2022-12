Non è ancora finita la festa per Leandro, fresco campione del Mondo con la sua. Ma questa volta, in un post sui social, il pensiero del centrocampista dellaè tutto per le persone a lui più care, la mogliee i figli Vitoria e Giovanni, ma anche la mamma, la sorella e gli altri famigliari che sono stati al suo fianco durante l'avventura in Qatar ma in generale in tutte le tappe del suo percorso calcistico. "Senza di voi nulla sarebbe stato possibile nella mia vita e nella mia carriera. Ho solo parole di ringraziamento per ognuno di voi, vi amo con tutta la mia anima", ha scritto su Instagram. Ecco il suo post.