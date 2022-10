Come racconta Gazzetta, discorso da approfondire per Leandro, desideratissimo da Massimiliano Allegri ma ancora poco inserito nei meccanismi della squadra, tanto che nel derby è finito in panchina. L’argentino è arrivato in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La cifra fissata per il riscatto è alta (22 milioni) perciò i bianconeri, non dovessero essere raggiunti gli obiettivi fissati nell’accordo, ci penseranno bene prima di prendere una decisione e il rendimento sarà una discriminante importante.