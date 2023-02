Come racconta Gazzetta, gli addii saranno inaugurati dai giocatori in scadenza e da quelli che non verranno riscattati. Alla seconda categoria appartiene Leandro, arrivato in bianconero a ridosso della sirena estiva di fine mercato. Il regista negli ultimi mesi si è laureato campione del mondo con l’Argentina, ma alla Juventus ha deluso. L’uscita precoce della squadra di Massimiliano Allegri dalla Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. A giugno la Juventus restituirà l’ex Roma al Paris Saint Germain.