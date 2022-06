La colonna portante sarà Paul Pogba, il cui ritorno a Torino è ormai cosa fatta. Il reparto, però, è ancora ufficialmente in ricostruzione, con l'unica certezza - Polpo a parte - rappresentata dall'incedibile Manuel Locatelli. Intanto, in attesa di capire che cosa ne sarà dei vari Rabiot, Arthur, McKennie e Zakaria, la Juve insegue Leandro Paredes, e per un motivo ben preciso. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, l'argentino consentirebbe ai bianconeri di ritrovare quel regista che alla Continassa non si vede da troppo tempo e di riempire così una casella che il francese e l'azzurro classe 1998 potrebbero occupare solo in caso di emergenza, essendo considerati più utili e performanti da mezzali.



Il centrocampista del PSG porterebbe inoltre con sè anche una certa leadership e una buona esperienza internazionale: con lui in mediana il trio garantirebbe forza fisica, centimetri e anche la quota necessaria di qualità e idee per far girare la squadra, favorendo inoltre l'utilizzo di Pogba non solo con compiti di impostazione, ma anche e soprattutto di percussione nell'area avversaria. Un po', in sostanza, quello che Massimiliano Allegri chiedeva a Rabiot, dal quale si aspettava dieci reti a stagione, tante quante quelle realizzate dall'ex Manchester United nelle sue ultime due stagioni all'ombra della Mole. Con la certezza di avere Paredes, il tecnico livornese sarebbe pronto a rinunciare agli altri uomini del reparto per fare cassa. Per ingaggiarlo si è parlato anche di uno scambio alla pari con Moise Kean, che il PSG sembra disposto a riprendere. Al di là della formula, l'argentino può essere davvero il colpo ideale per la Juve. Non resta che attendere...