Leandro Paredes è già diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. Nella serata di ieri è arrivato il comunicato del club, con tanto di cifre, dopo le visite mediche effettuate a Parigi. Stamattina, però, il centrocampista argentino ex Psg si è sottoposto a nuovi accertamenti,. Il giocatore si è presentato regolarmente al JMedical.- Visite mediche concluse per l'argentino, che lascia il JMedical e saluta i tifosi presenti, fermandosi per foto e autografi