Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Massimiliano. Leandroè alle prese con un problema alla zampa d'oca e salterà la gara di domani contro la Salernitana. Innanzitutto, molti si staranno interrogando su cosa sia la. Si definisce zampa d'oca il tendine congiunto di tre muscoli della coscia: sartorio, gracile e semitendinoso. Un'infiammazione di questa parte può essere parecchio fastidiosa e per questo costringerà il centrocampista argentino a non esserci per la gara di domani.Sul mercato, laha già preso una decisione sul futuro di. Come riportava l'edizione odierna infatti de La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora che al termine della stagione avrebbe dovuto decidere se riscattare o meno il giocatore dal Paris Saint Germain avrebbe deciso già anticipatamente di non riscattare il suo cartellino. Salvo chiaramente clamorosi ribaltamenti di fronte. Le prestazioni fornite dal giocatore infatti non avrebbero convinto Allegri e la dirigenza bianconera.