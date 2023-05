Le parole di Leandroa DAZN dopo- "Era da tanto che non segnavo, sono contento ma soprattutto per la squadra".- "Sono tutte così, in casa e fuori, bisogna solo lavorare".- "Rimane sempre a calciare le punizioni, prima della partita gli ho detto che potevo segnare e mi ha detto di andare ad abbracciarlo".- "Sono felice, in tutte le famiglie ci sono discussioni. Andiamo avanti insieme. Se resto? Non lo so, vivo la mia vita giorno dopo giorno e speriamo nella soluzione migliore per tutti. Io sono felice, anche la mia famiglia, spero di rimanere qui".