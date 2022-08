Leandroresta un obiettivo della, ma al momento la trattativa è in stand-by. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'arrivo dell'argentino del Psg a Torino è bloccato da Arthur e Rabiot, che la Juventus non è ancora riuscita a cedere rispettivamente a Valencia e Manchester United. La condizione necessaria è che serva l'addio di almeno uno dei due centrocampisti per chiudere la trattativa Paredes.