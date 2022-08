La Juve lavora ancora per Leandro Paredes, ma con un nodo duro da sciogliere. Infatti, il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e questo è il motivo per cui alla Juventus devono riflettere bene sull'argomento. Le risorse a disposizione non sono infinite e bisogna scegliere bene dove indirizzarle. Già ieri sera Allegri e Cherubini hanno fatto un punto per telefono su questa delicata questione, ripromettendosi di vedersi alla ripresa degli allenamenti, cioè domani. Lo riporta la Gazzetta.