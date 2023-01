Leandro Paredes non è ancora al centro della Juve. Nei big match si accomoda in panchina o è fuori per infortunio, come successo con Milan, Inter, Benfica e Psg. Ma non solo: probabilmente sarà così anche oggi con il Napoli, perché Allegri è orientato a sacrificare l'argentino per dare spazio a Fagioli. In generale Paredes - per ora - non ha convinto. L'unico lampo in bianconero è stato il lancio per Chiesa col quale ha fatto partire l'azione per il gol di Danilo con l'Udinese, per il resto nelle 15 presenze totali - solo 7 da titolare - ha fatto poco e niente. Ecco perché l'allenatore per il Napoli dovrebbe puntare sull'entusiasmo e la voglia di Fagioli, convinto di dimostrare a tutti di poter essere un punto fermo per il futuro. Allegri non ha dubbi: sceglie Nicolò e fa fuori Paredes, per un altro big match in panchina. E i dubbi sul riscatto sono molti.