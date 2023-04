La notte ha portato consiglio ed ha rasserenato gli animi in casa Juve dopo quanto accaduto lunedì, con la lite tra Paredes e Allegri dopo l'allenamento. L'argentino, come riporta la Gazzetta dello Sport,Da quanto filtra quindi, non ci sarà nessuna multa nè esclusioni per le prossime gare.TUTTO RIENTRATO MA... - Nella giornata di ieri, Paredes è apparso nuovamente sorridente. Tutto quindi rientrato anche se quanto successo mostra la frustrazione dell'argentino per come è stato il suo ritorno in Italia. Oltre a Locatelli, Allegri gli ha preferito il giovane Barrenechea. Segnali chiari che il giocatore ha recepito. A Torino non c'è più posto per lui, da giugno Paredes tornerà a Parigi.