Serve il via libera, che potrebbe arrivare oggi da Parigi. Del resto, fino a ieri sera il Psg era impegnato in una partita niente male: la squadra di Galtier ha infatti affrontato il Monaco (1-1 al 90'), con tanti occhi puntati su, pronto per la Juve eppure ancora disponibile per. Il tecnico francese non l'ha utilizzato, lasciandolo in panchina per tutta la durata del match.Come racconta Tuttosport, serve l'okay definitivo da parte dei transalpino. E potrebbe arrivare su un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Il Psg e la Juve concordano sulla formula, non sugli obiettivi che il calciatore dovrebbe raggiungere per diventare juventino a tutti gli effetti. La sensazione è che la fumata bianca arriverà. Per TS, il giocatore potrebbe essere a Torino domani, visite in giornata come Milik.