Grande emozione per Leandro, che questa sera è volato sul tetto del mondo con la sua, insieme all'amico Angel Di Maria. Semplice e chiaro il messaggio pubblicato sui social dal centrocampista della- "Siamo campioni del Mondo" - che ha posato sorridente per una foto con la coppa e la medaglia d'oro ricevute in Qatar. Tra i tanti complimenti apparsi sotto al suo post su Instagram anche quello del club bianconero e di diversi compagni di squadra a Torino, da Nicolò Fagioli al giovane connazionale Enzo Barrenechea. Eccolo di seguito.