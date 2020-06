Il PSG non ha smesso di pensare a Miralem Pjanic e propone uno scambio alla Juve in vista della prossima sessione di mercato. Il club francese come contropartita offre Leandro Paredes. L'argentino da anni piace alla dirigenza bianconera, ma il vero problema di questa trattativa è che al momento non c'è l'ok di Pjanic al PSG, ancora focalizzato sul Barcellona.