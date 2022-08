, centrocampista classe 1994, prelevato dal Paris Saint Germain.(compresi gli oriundi). Una storia ricca di talento e di vittorie quella fra la Juve e i giocatori argentini, che hanno avuto quasi sempre successo in maglia bianconera, con una tradizione vincente pari solo, a Torino, a quella dei calciatori francesi. In questa sessione di mercato sono due gli argentini sbarcati alla Continassa:, compresi gli oriundi che, in molti casi, hanno fatto anche le fortune della Nazionale.