Il campionato 2022/2023 ha finalmente preso il via e la Juve di Max Allegri sarà impegnata nel giorno di ferragosto contro il Sassuolo di Dionisi che, farà visita ai bianconeri all'Allianz Stadium. Nel frattempo però, i dirigenti della Continassa stanno continuando a lavorare duramente sul mercato, con la speranza di definire le ultime operazioni rimaste nel minor tempo possibile. La priorità al momento porta al profilo di Leandroche, è finito in cima alla lista dei desideri già dallo scorso gennaio.- l'ex giallorosso è sotto scacco della Vecchia Signora già da tempo, ma per sferrare l'assalto decisivo è necessario prima ultimare il passaggio di AdrienUnited, per una cifra vicina ai. La stessa cifra che Madama è intenzionata a versare nelle casse dei parigini per il centrocampista argentino.- Ma c'è un altro ostacolo da superare ed è legato allacon la quale la Juve vorrebbe chiudere l'affare. I bianconeri infatti vorrebbero portare a termine la trattativa con un, contro la volontà del club transalpino che al contrario, pretende. Resta però molta fiducia per il buon esito dell'operazione, soprattutto considerando la volontà del giocatore, il quale spinge per tornare in Italia.