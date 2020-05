La Juve sfoglia la margherita dei registi di centrocampo. Per un Pjanic che potrebbe lasciare Torino, c’è un Arthur, oppure un Jorginho. Gli ultimi segnali mandati dal centrocampista del Barcellona non sono confortanti e mettono in salita l’affare, per questo Paratici è pronto a riattivare altri tavoli di mercato, come quello con il Chelsea per il fedelissimo di Sarri. In terza battuta, da non sottovalutare, c’è Leandro Paredes, mediano del Paris Saint-Germain con cui la Juve potrebbe trovarsi presto a trattare Icardi, il cui riscatto dall’Inter è sulla giusta strada. Si può ipotizzare una maxi-operazione, per ovvie ragioni non ancora imbastita, ma intanto ci ha pensato Paulo Dybala ad allacciare un ponte per Paredes.



L’AMICO DYBALA - Mentre l’ex Roma e Boca Juniors è fermo, come tutto il Psg, a causa dello stop definitivo al campionato francese, la Joya suda sui campi della Continassa. Duro lavoro durante il giorno, relax alla Playstation la sera. Ed è proprio lì che Dybala ha allacciato questo ponte. Ieri sera, il 10 bianconero ha postato una storia su Instagram in cui ha mostrato la vittoria a PUBG Mobile, un gioco battle royale in pieno stile Fortnite, al fianco (virtualmente) di Paredes. Compagni di vittorie su console, compagni di Nazionale e chissà, in un futuro prossimo potrebbero esserlo pure alla Juventus.



RIFIUTÒ LA JUVE, MA ORA… - C’è di più, Juve e Paredes furono molto vicini nel 2011, se non fosse che il centrocampista, al tempo al Boca Juniors, rifiutò l’offerta per un problema di ruolo: era stato identificato come il vice di Pirlo, ma lui era ancora un fantasista e non fu convinto dalla proposta. Poi, una volta sbarcato all’Empoli nel 2015, Giampaolo lo spostò davanti alla difesa, e da lì non si mosse più. Guarda caso, la Juve cerca un nuovo playmaker, gradisce le sue qualità e questa volta gli garantirebbe il ruolo da protagonista, non da comprimario come avrebbe fatto 9 anni fa. L’asse con il Psg è destinato a surriscaldarsi, e non solo per Mauro Icardi. Nel frattempo, Dybala ha già preparato la tavola.