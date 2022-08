Dopo ore di trattative serrate, la fumata bianca è arrivata: Leo Paredes sarà un nuovo giocatore della Juventus. La società bianconera ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain, prestito - che potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni - con diritto di riscatto: il tutto verrà formalizzato entro domattina, la cifra sarà di 15 milioni più 5 di bonus.Mancano soltanto gli ultimi dettagli, che le parti stanno limando in questo momento. La trattativa, nelle ultime ore, è ruotata attorno alle condizioni necessarie per trasformare il diritto in obbligo. Ma l'affare è chiuso. Per accorciare i tempi, Paredes dovrebbe svolgere le visite mediche domattina ma a Parigi, e sarà a Torino nella serata di domani.Decisiva, per arrivare al lieto fine, la volontà dello stesso Paredes: l'argentino - come riferisce anche Calciomercato.com - ha riferito al Psg di volere soltanto la Juventus e di non essere interessato alla Premier, leggasi Arsenal, che oggi ha provato a inserirsi.