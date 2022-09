Tra poco meno di due ore la Juventus sarà impegnata nella delicatissima trasferta di Firenze, con i Viola che tenteranno di ripetere quanto avvenuto nell'ultimo confronto del maggio scorso, quando i gigliati si imposero su Madama per 2-0. Ma questa volta lo scenario potrebbe essere differente, sia per come i bianconeri hanno approcciato questo campionato, ma soprattutto per via dei numerosi arrivi che stanno dando un nuovo volto alla Vecchia Signora. Gli ultimi a fare il loro approdo all'ombra della Mole sono stati Milik e Paredes, con quest'ultimo che raggiunge così un suo connazionale e altro grande colpo di mercato firmato Cherubini e Arrivabene. Il riferimento va chiaramente ad Angel Di Maria, rientrato nell'ultima uscita contro lo Spezia e che tenta di conquistare una figura da leader in breve tempo.- Ma quello di oggi sarà anche un, dato che la Juve sarà chiamata al suo primo impegno della competizione al Parc de Princes. Ad attenderla ci sarà il, in quella che sarà una sfida ricca di doppi ex. Da Kean a Rabiot, per arrivare appunto a, con quest'ultimi chenell'anticipo delle 15. Entrambi saranno infatti in campo dal primo minuto ed è molto probabile che vengano riproposti dall'inizio anche per il big match contro il club di proprietà qatariota. Il resto dovrebbe restare invariato, con un'unica differenza però, Dusan Vlahovic certo della sua titolarità, messa in forte discussione per la gara contro i Viola.