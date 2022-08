"Paredes? Stiamo parlando. Noi saremmo felici se riuscissimo a realizzare anche le uscite che abbiamo intenzione di fare in maniera tale che si bilancino il rischio sportivo e quello finanziario. Riguardo alle entrate il sipario è aperto e stiamo parlando con parecchi giocatori". Parole di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, direttamente dal prepartita di ieri sera, in onda su Dazn. E oggi la situazione di Leandro Paredes torna nel vivo. Si scalda la pista che porta all'argentino, che intanto, come riporta Sky Sport,. Le parti, si legge,Paredes si vede juventino da mesi, a maggior ragione da quando l’ex compagno e amico fraterno Angel Di Maria è diventato ufficialmente bianconero. E ora i due potranno ritrovarsi insieme, a Torino e non a Parigi.