Intervenuto negli studi Sky, Beppeha fatto un accenno anche a Leandro, fresco campione del Mondo con l'. Ecco il suo pensiero sul centrocampista della: "Quando Paredes entra viene sempre ammonito, perché arriva sempre in ritardo, fa fatica. Ronaldo? Gli riconosco la fatica che ha fatto per arrivare a quei livelli mentre l'altro è un genio del calcio, ha dovuto lavorare di più. Però non si è mai fatto volere bene come".