Come raccontato da Sky Sport, la Juventus potrebbe virare anche su. I bianconeri stanno aspettando notizie da Parigi, dove Paredes continua a non trovare sbocchi d'uscita. In realtà, gli accordi tra le parti sarebbero molto vicini: la Juve ha strappato l'okay dal Paris per il prestito, ma non sarà con obbligo di riscatto, come inizialmente richiesto dalla squadra francese. Si va verso un diritto di riscatto dopo un trasferimento a titolo temporaneo e ovviamente oneroso.Cosa manca, allora? Semplicemente l'accordo sulla cifra finale. Ecco perché si valuta anche Douglas Luiz, che non costa certamente meno del regista argentino.