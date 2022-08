Come racconta il Corriere dello Sport, attende l’ affondo del club bianconero Leandro, la Juve prima di cercare l’ accordo definitivo col Psg attende di chiudere almeno una cessione pesante ed è Adrien Rabiot a poter sbloccare la situazione dicendo sì allo United: c’è ancora distanza tra il giocatore e il club inglese, ma da Manchester filtra ottimismo dopo la spedizione torinese di John Murtough. Sempre in Premier si cerca una sistemazione per Arthur ora che la pista Valencia si è raffreddata.