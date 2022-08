La trattativa sfumata nella giornata di ieri tra Juve e Manchester per Rabiot ha portato ad una frenata improvvisa anche per quelle che sono le altre operazioni di mercato. Una su tutte è quella che potrebbe portare Leandro Paredes in bianconero ma che, al momento non può essere definita se prima non viene effettuata una cessione. L'argentino intanto ha dato la sua disponibilità già da diverse settimane e ora attende solo segnali positivi da Torino.