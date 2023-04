Non sarà della partita Leandro Paredes, almeno all'inizio ma l'argentino è sembrato comunque di buon umore nel prepartita di Bologna-Juve. L'ex centrocampista del Psg è infatti arrivato allo stadio insieme a Francesco Calvo, responsabile dell'area sportiva e sono stati ripresi dalle telecamere mentre ridevano e scherzavano insieme. In un momento delicato come questo in casa Juve, si prova a stemperare la tensione.