DopoLeandroha parlato anche ai microfoni de La Domenica Sportiva, in onda sulla Rai. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo tutti tristi per l'infortunio di, era dispiaciuto e sappiamo la sua importanza per il gruppo, la società e i tifosi. Ma come squadra abbiamo fatto una grande partita e arriviamo bene alla gara di giovedì. Se mi aspettavo di più da questa stagione? Sì certo, l'ho sempre detto. Purtroppo è andata così, nella vita ci sono dei momenti anche negativi e penso alle gare che abbiamo davanti".E sul suo futuro; "Non lo so, per me la cosa più importante adesso è finire il campionato, raggiungere i nostri obiettivi e poi a giugno e luglio vedremo cosa succede. Se la vittoria dell'può cancellare i momenti negativi di questa stagione? Cancellare tutto penso di no, ma sarebbe bello vincere una competizione europea e speriamo di fare bene giovedì per arrivare in finale. Cercheremo di fare il nostro meglio, di raggiungere la finale, sappiamo che sarà uno stadio caldo ma siamo abituati e saremo pronti".