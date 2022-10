Sceso in campo contro il Milan solo a gara in corso, questa sera Leandrodovrebbe partire da titolare nella gara dicontro il. E può essere una buona notizia per la squadra di Massimiliano, almeno alla luce dei suoi numeri: l'argentino, infatti, è primo tra i giocatori dellain questa edizione del massimo torneo continentale per numero di passaggi riusciti (187), movimenti palla al piede (51), possessi guadagnati (20) e tackle (10).