Anche Leandroha commentatoai microfoni di JTV. Ecco le sue parole: "Siamo veramente contenti per la vittoria, sapevamo che era importante per noi per arrivare nel migliore dei modi alla partita di giovedì quindi bene così. Io sto bene, sono contento. Continuo a lavorare e migliorare, è quello che cerco sempre. Per fortuna oggi abbiamo fatto tutti una grande partita. Per noi è importante vincere giocando bene come abbiamo fatto oggi. Abbiamo creato tantissime occasioni e sofferto poco, quindi siamo veramente contenti. Classifica? Si pensa partita per partita, giorno dopo giorno, a quello che vogliamo raggiungere insieme".