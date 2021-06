Fabio Paratici ha un bel daffare al Tottenham. Però una volta risolta la questione tecnica potrà dedicarsi al calciomercato. E ci sono diversi giocatori della sua Juve che potrebbero fare comodo. Uno in particolare è da sempre un pallino di Paratici, che non a caso ha fatto di tutto per portarlo a Torino: è Adrien Rabiot. Ma per portarlo via dalla Juve servirà una super offerta. Lo riporta Calciomercato.com.