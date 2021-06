Fabio Paratici è pronto alla sua nuova avventura in Premier League. Dopo 11 anni di Juventus, l'ex ds e CFO, è pronto per il Tottenham: c’è l’accordo totale con il club e ora è tempo di firme sui contratti, seguite da annuncio ufficiale. Prossima tappa del suo viaggio, quindi, sarà Londra, ma con un occhio di riguardo anche nei confronti di alcuni suoi fedelissimi, ex bianconeri. Un esempio? Leonardo Bonucci, perfetto cardine nella difesa a tre del Tottenham. Lui ma non solo... SOGNO KULUSEVSKI - Sì, perché se Leonardo Bonucci è il nome giusto per la difesa, il sogno è un altro: Dejan Kulusevski. L'acquisto giusto per dare fantasia e imprevedibilità all’attacco, uno di quelli per cui Fabio Paratici stravede. E infatti l’anno scorso decise di investire su di lui già a gennaio, puntando una cifra superiore a 40 milioni. Difficile, riporta calciomercato.com, che la Juventus possa aprire alla cessione per lo svedese, con il Tottenham pronto a fare un tentativo. Mentre aperture sul fronte Bonucci sono possibili.