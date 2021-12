Numero uno della lista dei desideri del Tottenham di Fabio Paratici, che per lui fa sul serio. Vuole regalare ad Antonio Conte un super colpo. Non è ancora tempo delle offerte, ma l'interesse c'è. Paratici di Kulusevski e del suo contratto conosce tutto, lo portò lui il 2 gennaio 2020 alla Juve strappandolo all’Inter di Antonio Conte. Un totale di 35 milioni (più 9 di bonus) e uno stipendio da 2,5 milioni. Anche a Conte il giocatore piace, giocherebbe anche nel 3-4-2-1 dietro a Kane, partendo da destra, con Son e in alternativa a Lucas Moura. Ma il giocatore vuole andarsene? Kulusevski non ha mai espresso la volontà di partire, né direttamente né attraverso il suo agente Lucci, ma sperava sicuramente di fare meglio di così e di avere più spazio. Così, lui e la Juve ascoltano offerte, importanti...I margini per far partire la trattativa ci sono, ma come? La Juve vuole 30/35 milioni per lasciarlo andare e il Tottenham vorrebbe inserire nella trattativa anche una contropartita per abbassare il prezzo, ma anche per esigenze di equilibrio e dimensioni della rosa. Chi può fare al caso bianconero?Come racconta la Gazzetta dello Sport, l'argentino 25enne è in uscita, costato 48 milioni fra prestito e riscatto, può partire. Stessa situazione per Tanguy. Nomi caldi che possono far comodo, nomi su cui ragionare con attenzione. E la Juve lo sta facendo.