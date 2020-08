5









Non vorremmo essere nei panni di Fabio Paratici: l'estate 2020 è una delle più difficili per la Juventus. Che nonostante i conti, nonostante i "tappi" Khedira e Higuain, sta provando a portare avanti un piano di mercato concreto, tale da aiutare un mister alle prime armi come Andrea Pirlo. Non sarà facile, tra parametri zero e cessioni praticamente impossibili.



RISCHIO MINUSVALENZE - Il Corriere dello Sport in edicola sottolinea come i conti bianconeri impongano solo scelte sostenibili. "Si cammina quindi sul doppio fronte monte ingaggi-carico residuo a bilancio". Del resto è stato già appurato come non ci si possa liberare agilmente degli stipendi più pesanti, se non con dolorosissime minusvalenze. Khedira e Higuain portano la bandiera d'esempi, soprattutto la situazione dell'argentino è dura da digerire: non solo un altro anno di contratto a 7.5, ma anche i 18 milioni a bilancio da scalare. L'Everest, per gli operatori di mercato.



IL MERCATO - Da Douglas Costa (trattato sui 30 milioni con lo United) a Bernardeschi, da Alex Sandro a De Sciglio. Tanti nomi sono sul mercato, anche quelli meno chiacchierati. Il Corriere parla anche di Rabiot e Ramsey, che potrebbero partire pur essendo arrivati da un solo anno. Non cedibili o incedibili, ma vendibili e invendibili.