Non ingannino i minuti nel finale della vittoria di ieri contro l’Udinese, perché Federico Bernardeschi resta un giocatore proiettato in ottica mercato, fronte cessioni. Come riporta il Corriere della Sera, la dirigenza bianconera vorrebbe incassare cash dal suo trasferimento, in modo tale da potersi autofinanziare il mercato invernale. Il prezzo richiesto per l’ex Fiorentina è di 20 milioni di euro, in attesa di ricevere offerte allettanti che possano aiutare entrambe le parti, chi sul mercato e chi per trovare una nuova piazza per rilanciarsi.