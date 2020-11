2









Passo dopo passo, ma la risoluzione si farà. Come racconta Calciomercato.com, Sarri e la Juventus si separeranno ufficialmente: uffici legali al lavoro, parti che presto troveranno un accordo definitivo per separarsi. Non è così semplice, tantomeno scontato. La Juve ha dovuto cambiare tanto per quel feeling mancato con il tecnico, anche e soprattutto nelle scelte di mercato.



IL RETROSCENA - Stando a quanto riportato proprio da CM, i bianconeri per Sarri avevano bloccato l'arrivo di Arkadiusz Milik: il polacco - separato in casa con il Napoli - ha atteso tutta l'estate l'accelerarsi della trattativa tra gli azzurri e la Juventus. Niente, l'ha fatto invano. La Juve è definitivamente lontana con lo scenario attuale, così com'è lontana per Jorginho: prima di Arthur, si era trattato uno scambio con Pjanic, però non decollato. Era il mese di maggio, il Comandante era saldo in panchina. Subito dopo, il ribaltone. E quanto pesano questi retroscena...