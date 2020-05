Da Barcellona a Londra, volo senza scali per Fabio Paratici. Un aereo virtuale, sia chiaro, fatto di telefonate e meeting a distanza, il tutto per organizzare il prossimo calciomercato della Juventus. A tenere banco in casa bianconera resta sempre Arthur, dal quale il capo dell'area sportiva ha incassato il primo no di una - possibile - lunga trattativa. Col Psg si parla tanto, poi c'è... il Chelsea. E la Juve è determinata ad accontentare Sarri, e prova a regalare Jorginho al suo tecnico.



NON SOLO JORGI - Come raccontato da Calciomercato.com, i Blues valutano l'italobrasiliano ben 40 milioni di euro: la cifra per la Juve è giusta, rientra anche nei parametri. Così come il profilo di Emerson Palmieri, da tempo nel mirino, e di Olivier Giroud, alle prese con il rinnovo di contratto. Occhio però a chi si può muovere dall'Italia: Bernardeschi, Douglas Costa e Alex Sandro sono i nomi che CM segnala in uscita, con loro anche Rabiot si è creato qualche attenuante che lo avvicina alla partenza. Pjanic sembra freddo, vuole solo il Barça...