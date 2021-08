La Juventus sta tenendo nel mirino diversi centrocampisti che potrebbero fare al caso del mercato bianconero, come alternativa al ritorno di Pjanic o indipendentemente da esso in vista delle prossime sessioni. Uno dei giocatori che piacciono di più èdel Monaco, gioiello del 2000 che però ad oggi sembra destinato alla Premier League. Come riporta todofichajes.com, infatti, per Tchouameni sta arrivando un'offerta da ben 40 milioni di euro da parte del Tottenham di Paratici, che supererebbe anche la valutazione di 30 milioni fatta dal Monaco.