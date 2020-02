La Juventus guarda già alla prossima stagione. Lo Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici sa che ha bisogno di un terzino sinistro per completare la squadra e in queste settimane stanno andando avanti i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri, pallino sia di Sarri che della società bianconera. La Juve ha bisogno di un vice-Alex Sandro e oltre all'italo-brasiliano non bisogna dimenticarsi di Luca Pellegrini che al termine della stagione rientrerà a Torino dal suo prestito al Cagliari. Dopo la tournée estiva la società deciderà se farlo restare alla base in modo definitivo.