Nelle scorse ore vi avevamo raccontato di un Fabio Paratici sempre più vicino al Tottenham, ora è a meno di un passo. Nei giorni prima del suo congedo dalla Juve, ufficializzato più di una settimana fa ma formalizzato con la conferenza d'addio ieri, l'ex ds e CFO bianconero ha accelerato i contatti per la nuova avventura. Ieri era il tempo dei ricordi, belli e brutti, della commozione, di qualche risata e di qualche lacrima, perché 11 anni di Juve non passano in un soffio e, soprattutto, con indifferenza. Oggi, invece, è il tempo di ripartire. Nelle ultime ore, i contatti tra le parti sono stati serratissimi e il presidente degli Spurs Daniel Levy ha spinto l'acceleratore per arrivare al dirigente piacentino. Ora, Paratici è davvero pronto a prendere il posto di Damien Comolli, storico direttore sportivo del club dal 2008. E lo farà anche senza la firma di Antonio Conte, per cui nelle ultime ore si è raffreddata molto la pista Tottenham. Nella prossima settimana arriverà la firma di Paratici, ma intanto è arrivato l'ok di massima e l'intesa che fa partire i lavori di ricostruzione del club londinese.