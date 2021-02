Juventus-Roma non si gioca solo sul campo, ma anche sul mercato. E non solo dei giocatori, ma anche di dirigenti e allenatori. Perché come riporta Calciomercato.com, Fabio Paratici resta un nome caldo per il futuro del club giallorosso, essendo in scadenza di contratto con la Juve e non è escluso che Agnelli possa rivoluzionare la dirigenza. In più, sulla testa di Fonseca pende l’ombra di Allegri, ex tecnico bianconero gradito ai Friedkin in caso di esonero di Fonseca.