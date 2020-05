Il futuro di Sami Khedira è più in bilico che mai. Calciomercato.com fa il punto sul centrocampista tedesco scrivendo che l'idea del ds Fabio Paratici è quella di provare a monetizzare il più possibile dal suo addio. Durante l'estate si proverà a venderlo, con diversi club fra Premier League e MLS che si sono già informati, e qualunque cifra arriverà sul tavolo dei dirigenti bianconeri sarà valutata positivamente. Khedira è arrivato infatti a Torino a parametro zero e qualunque cifra verrà incassata rappresenterà una plusvalenza. La Juventus però sta valutando anche una strada alternativa che mira, soprattutto, a risparmiare gli oltre 6 milioni netti di ingaggio (più le 4 mensilità risparmiate quest'anno con il patto per il coronavirus) che percepirà nella prossima stagione. Per questo non è da escludere che, in assenza di offerte concrete, la Juve scelga addirittura di svincolarlo, regalando il suo cartellino pur di risparmiare il suo ingaggio".