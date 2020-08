Con Edin Dzeko molto vicino e l’ufficialità di Weston McKennie, la Juventus piazzerebbe un colpo per reparto, uno in attacco e uno a centrocampo. Manca la difesa, dove il CFO bianconero Fabio Paratici ha individuato due obiettivi, di ruolo terzini. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbero Hector Bellerin dell’Arsenal e Sergino Dest dell’Ajax, con il secondo più giovane di quasi 6 anni rispetto al primo (19 anni contro 25).