C'è un piano per Pogba. E la notizia è questa. Sebbene per la Juve la missione sia quasi impossibile, non vuol dire che un tentativo - o più di uno - Paratici non arriverà a farlo. Del resto, ne ha parlato lo stesso Solskjaer: "Paul vuole giocare, vuole allenarsi, gli piace il calcio, vuole il successo, è ambizioso, quindi quando è sul terreno di gioco e sul campo di allenamento vedo un ragazzo che ama il suo mestiere in tutto quello che fa. Questa è la sola cosa che mi interessa". Parla di un colloquio col francese e di un anno difficile. Soprattutto, di un giocatore in grado di fare tutto. Ecco, pure andarsene. IL PIANO JUVE - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'opzione Juve resta la prima in cima alla sua lista dei desideri. Non è semplice come operazione, i soldi son quelli che sono in casa Juve, ma il lavoro di Fabio Paratici e Federico Cherubini è votato a fare spazio proprio a Paul, in organico e nel monte ingaggi. L'asse con Raiola è sempre più caldo anche per altre operazioni, e se il centrocampo sembra totalmente in crescita, resta Pogba l'uomo ideale per completare la squadra di Andrea Pirlo. Il piano è chiaro: convincere lo United ad aprire a un prestito per la seconda parte di stagione, fissando un riscatto non impossibile per le casse bianconere. Missione quasi impossibile, ma ugualmente tutti ci stanno provando.